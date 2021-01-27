COVID-19 в Приморье отступает? Есть снижение числа заболевших и рост числа выздоровевших

За последние сутки положительные результаты дали тесты на коронавирус у 216 приморцев Фото: Милана СОКОЛ

Новые статистические данные обнародовал краевой штаб по борьбе с COVID-19 в Приморье.

Сообщается, что общее число жителей края, у которых за время пандемии новой болезни был обнаружен вирус, достигло 35487 человек. За последние сутки положительные результаты дали тесты еще у 216 приморцев. Снижение числа заболевших за сутки продолжается в крае уже с 16 декабря.

С начала эпидемии в регионе официально признаны излечившимися от коронавирусной инфекции 26808 человек. 247 жителей края избавились от диагноза в течении последних 24 часов. Ощутимое увеличение количества выздоравливающих ежесуточно началось несколько дней назад.

Сообщается еще о 5 умерших в Приморье за сутки от COVID-19. Всего в списке погибших от болезни сейчас 503 имени. Суточное количество летальных исходов почти не меняется довольно долгое время.

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