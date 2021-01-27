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Мэрия Владивостока сообщила когда и каким светом загорится «Звездное небо» на улице Адмирала Фокина

На сегодня специалисты «Владсвет» ВПЭС смонтировали почти половину светодиодного полотна
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Почти половина работы по монтажу "Звездного неба" во Владивостоке уже сделана

Почти половина работы по монтажу "Звездного неба" во Владивостоке уже сделана

Фото: Администрация Владивостока

О том, что на улице Адмирала Фокина во Владивостоке снова монтируют, поврежденную ледяным дождем, светодиодную иллюминацию «Звездное небо» мы уже сообщали своим читателям. Теперь пресс-служба столицы Приморья добавила конкретики производимым работам.

— На данный момент специалисты смонтировали почти половину светодиодного полотна. Несмотря на непогоду, подрядчик решил начать работы. Конструкцию укрепляют надежно, чтобы снег и дождь не стали причиной повреждения нового "звездного неба", — пояснил главный инженер подразделения «Владсвет» ВПЭС Дмитрий Макеев.

Сообщается, что на завершение работ подрядчику необходимо еще около 10 дней.

Новое «Звездное небо» будет сиять белым светом. Это, по сообщению пресс-службы, сделано по многочисленным просьбам горожан. Высота гирлянды составляет 3 метра, длина — 1,1 километра.

Смонтировать новую иллюминацию, вместо испорченной непогодой, должны были еще к Новому году, но оборудование пришло позже из-за задержки на границе.

«Звездное небо» на улице Адмирала Фокина будут зажигать по субботам и воскресеньям вместе с уличным освещением — в 18:10.

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