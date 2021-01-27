Олег Кожемяко: Волонтеры Приморья проделали исключительную работу в период пандемии

Более 20 тон гуманитарного груза сформировал и раздал в период эпидемии COVID-19 Волонтерский центр, сформированный на базе партии «Единая Россия» в Приморье. Помощь оказывалась социально незащищенным гражданам и медикам из «красной» зоны инфекционных госпиталей.

В наступившем 2021 году волонтеры не прекращают свою работу, несмотря на то что ситуация с коронавирусом в некоторых регионах стабилизируется, отметил Председатель партии Дмитрий Медведев, открывая 26 января второй Социальный онлайн-форум «Единой России». В мероприятии принял участие секретарь Приморского регионального отделения партии, губернатор Олег Кожемяко.

«Принимаемые меры дают свой результат, но расслабляться еще рано. Поэтому мы продолжаем направлять все силы и ресурсы на помощь людям. Будем развивать автоволонтерство, обеспечивать питанием врачей, помогать семьям медиков, особенно работающих в “красной зоне”. Особое внимание уделим колл-центру, в котором волонтеры оперативно реагируют на обращения граждан», — сказал Дмитрий Медведев. Он поблагодарил всех волонтеров и активистов партии за совместную работу.

Сейчас волонтерские центры «Единой России» объединяют больше ста тысяч добровольцев. Все они каждый день общаются с людьми, которые делятся своими проблемами, обеспечивают питанием врачей, помогают семьям медиков и реагируют на обращения граждан. Волонтеры становятся теми, кто помогает поднять важные проблемы на федеральный уровень.

Олег Кожемяко по итогам форума отметил, что волонтерский центр в Приморье был создан одним из первых, 23 марта. В период пандемии волонтерами была проделана исключительная работа по оказанию помощи уязвимым категориям граждан – пожилым людям и инвалидам – была продолжена.

«За 10 месяцев существования центра мы перевалили около 20 тонн гуманитарного груза, помогли раздать более 20 тысяч продовольственных наборов совместно с общественной организацией “Мы вместе”. Налажено оказание помощи инфекционным госпиталям, врачам передано более 3,5 тысяч продуктовых наборов, 500 комплектов термобелья под защитные костюмы, куртки и шапки. За каждым госпиталем закреплен депутат, который находится на прямом контакте с главврачом и координирует помощь по всем направлениям», – рассказал глава Приморья.

Он подчеркнул, что благодаря общим усилиям врачей, краевого министерства здравоохранения, волонтеров, помощи партии “Единая Россия” Приморский край не скатился в «красную зону», когда нужно принимать меры федерального уровня.

«Эпидемиологический порог снижен. Но тем не менее эту большую работу мы будем продолжать», - заявил Олег Кожемяко.

Инициативы, озвученные волонтерами в ходе второго Социального онлайн-форума «Единой России», поддержали в профильных министерствах. Представители Кабмина также принимали участие в мероприятии. Партия проработает их совместно с Правительством — положительный опыт такой работы уже есть. Фактически завершена совместная отработка поручений Президента по итогам первого аналогичного форума, который прошел в декабре прошлого года. Владимир Путин тогда поддержал ряд предложений волонтеров, в том числе о страховании педагогов и немедицинского персонала больниц от риска заражения COVID-19, а также о расширении возможностей онлайн-продажи лекарств.