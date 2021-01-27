«Медаль гайцу»: сотрудник полиции во Владивостоке помог таксисту, который оказался двойником Максима Фадеева

В одном видео собрались и герой в форме, и двойник звезды. Фото: принтскрин видео.

27 января все социальные сети пестрят фото и видео последствий мощного снегопада, который обрушился на Приморье в минувший вторник. Дороги превратились в каток, машины начали показывать балет, а люди – паркур. Стихия уже в который раз показывает, что на Дальнем Востоке живут очень отзывчивые люди, которые готовы прийти на помощь совершенно незнакомому человеку.

Так, например, на одной из улиц города был замечен сотрудник ГАИ, который вместе с еще одним мужчиной помогает таксисту выбраться из ледяной ловушки. Пользователи сети благодарят героя в форме, который толкал машину вместе с еще одним активистом.

Внимание приморцев привлек и сам таксист, который оказался очень похож на известного музыканта Максима Фадеева. «Это, что его двойник?» - пишут дальневосточники.

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