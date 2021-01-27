«Это не шутки, мы ехали в маршрутке». Во Владивостоке автобус с людьми снесло на льду

Водитель автобуса не справился с управлением на скользком участке во Владивостоке Фото: Милана СОКОЛ

Спуски и подъемы во Владивостоке превратились в непроходимую полосу препятствий из-за гололеда. Особенно тяжко сегодня приходится водителям общественного транспорта, работу которых никто не отменял. В городе уже случилось массовое ДТП с участием троллейбуса, а также десятки аварий с автобусами. Момент преодоления ледяной горки с одним из перевозчиков попал на видео.

Перекресток улиц Харьковская и Черемуховая 27 января изрядно обледенел. Проезд скользкого участка оказался под силу далеко не всем. Прямо на глазах у многочисленных очевидцев подъем не смог преодолеть автобус с людьми. К счастью, транспортное средство не перевернулось. Но эмоции, которые испытали при маневре пассажиры, представить не сложно.

Стоит отметить, что расчистка дорог приморской столицы велась на протяжении суток. Как уверяет мэрия города, спецтехника истратила большой запас песко-соляной смеси и жидкого хлорида кальция, перевыполнив норму в 2,5 раза. Однако из-за температурных качелей трассы все равно обледенели. Горожанам рекомендовали отказаться от поездок на личных авто, но и это не помогло. На дорогах города начался коллапс, а дождаться общественного транспорта, также буксующего и застрявшего в пробках – крайне сложно.

– Поливают какими то реагентами, которые не справляются с обледенением дорог уже в который раз, где старый добрый песок ? Ночью бы прошлись по городу, щетками, да песком, особенно подъемы, не было бы такого безобразия, а потом спрашивают, чем это народ недоволен…, – комментируют коллапс на дорогах города местные жители.

Очередной снегопад накроет Приморье уже 28-29 января. Удастся ли приморской столице хотя бы частично ликвидировать последствия минувшего удара стихии – покажут эти сутки. Из-за надвигающейся снова непогоды в крае объявлено штормовое предупреждение.