ФСБ во Владивостоке накрыло два подпольных цеха по переработке краба

В подпольном цеху по переработке краба. Скриншот видео: пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю совместно с УФСБ России по Тихоокеанскому флоту задержали группу лиц, занимавшихся переработкой незаконно добытых водных биологических ресурсов.

Во Владивостоке выявлены 2 нелегальных цеха, где перерабатывали, фасовали, замораживали и хранили биоресурсы. Изъято более 4 тонн краба, крабовой продукции и креветки различных видов. Задержаны 10 граждан, причастных к противоправной деятельности и две машины для транспортировки товара. Рыночная стоимость изъятой продукции по предварительно оценке превышает 2 миллиона рублей.

Нелегалы организовали производство в двух зданиях на территории гаражно-лодочного кооператива во Владивостоке. Кроме цехов по разделке, заморозке и фасовке продукции, имелись помещения, где жили работники: иностранцы и местные жители.

Сырье для производства поставлялось из Находки, где в этот же день был задержан грузовой автомобиль, осуществлявший транспортировку 1150 килограммов креветки разных видов.

Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение, сообщила пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

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