Девушка аж подлетела. В Приморье лихач буквально снес пешехода на зебре

ДТП произошло на пешеходном переходе Фото: принтскрин видео.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в приморском городе Большой Камень. Под колесами авто оказалась девушка, которая переходила дорогу по зебре. Удар был такой, что пешеход практически сделала сальто в воздухе. Видео, опубликованное в социальных сетях, вызвало волну негодования приморцев.

Виновников происшествия стал водитель Toyota MarkII Wagon Qualis, который грубо нарушил ПДД. Мужчина не только пересек сплошную линию разметки, но и пошел на обгон на нерегулируемом пешеходном переходе. Итогом столь необдуманного маневра стали проблемы с законом и покалеченный пешеход.

«Прав лишился (обгон по встречной через сплошную), на деньги попал (лечение пешехода, переходившего по зебре) ... Но почему-то думаю мозгов от этого не добавится», «За такое сразу лишать прав и другие глядишь задумаются, женщине здоровья», «Согласен, только навсегда... И нечего таких жалеть...», «Что-то совсем не поняла его маневра. Ладно бы человек шел слева и он ушел вправо. А то, он как будто метился... и человека сбить, и машину подрезать», «Такое впечатление, что у него зуб на Prado был, странное поведение…», «Два барана. Зебра, остановиться не судьба? Зачем за руль садиться!!!!!», – высказываются подписчики популярного автомобильного паблика края.

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