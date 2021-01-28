Больше месячной нормы: синоптики уточнили, сколько снега выпадет во Владивостоке за сутки

Снег во Владивостоке будет идти почти сутки

Сегодня, 28 января, в южной половине края пройдет снег, местами сильный, вечером в южных районах местами очень сильный, на остальной территории местами небольшой и умеренный снег. Как рассказала в эфире радио "Комсомольская правда - Владивосток", снег будет идти до утра пятницы. В отдельных районах гололедные явления, на дорогах снежный накат, местами метель. Ветер северный, северо-восточный умеренный до сильного, вечером на южном побережье сильный, у мысов очень сильный. Температура воздуха -16...-3°C.

Во Владивостоке облачно, снег, вечером сильный. На дорогах местами гололедица, снежный накат. Ветер северный, северо-восточный утром умеренный, днем до сильного, во второй половине дня сильный, вечером очень сильный, метель. Температура воздуха -8...-10°C. Синоптики прогнозируют, что во время прохождения циклона выадет от месячной до полуторамесячной нормы осадков.

В Уссурийске облачно, во второй половине дня снег. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северный, северо-восточный утром слабый, днем умеренный, вечером сильный, метель. Температура воздуха -10...-12°C.

В Находке облачно, во второй половине дня снег, вечером сильный. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северный, северо-восточный утром слабый, днем умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха -5...-7°C.