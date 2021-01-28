Завершены поиски 12-летнего Ивана, без вести пропавшего в Приморье

Мальчик бесследно исчез 25 января

В Приморье завершены поиски 12-летнего Ивана Вакурова, который пропал без вести 25 января.

В день пропажи Иван находился в средней общеобразовательной школе №2. В какой-то момент он просто ушел из учебного заведения, никому не сказав, куда направляется.

К поиску пропавшего мальчика подключились полицейские и волонтеры ПРОО "Примпоиск", распространившие ориентировки. На вид Ивану 12-13 лет, рост около 142 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза темно-карие.

В день исчезновения он был одет в синюю куртку на резинке с капюшоном, темно-синий спортивный костюм, темно-синюю шапку и черные кроссовки.

Вскоре Ивана удалось найти. Сейчас он находится в безопасности, а его жизни и здоровью ничего не угрожает.