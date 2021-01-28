7 баллов: Владивосток уже с утра скован пробками из-за гололеда и нечищенных дорог

Фото: Яндекс.карты

Сегодня, 28 января, во Владивостоке уже с утра образовались дорожные заторы, которые сервис "Яндекс.пробки" оценивает в 7 баллов.

Ситуация на дорогах Владивостока по-прежнему остается напряженной. Уже в 8 часов утра сервис фиксирует крупные пробки на Золотом мосту и Некрасовской, в районе станции "Моргородок" и на Русской улице. Серьезная пробка в районе Спортивной улицы, стоит Борисенко, Вилкова, Фадеева и Луговая.

С каждой минутой движение на дорогах становится лишь плотнее. А учитывая тот факт, что сегодня днем во Владивостоке начнется обильный снегопад, вечером Владивосток будет вновь парализован.