За что жгут машины во Владивостоке? Двоих поджигателей задержала полиция

Машина марки Toyota Land Сruiser 200 после поджога выгорела полностью. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Двоих поджигателей автомобилей задержали сотрудники полиции во Владивостоке.

В дежурную часть отдела полиции № 1 поступило заявление от местного жителя о возгорании его машины. Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия — охраняемую стоянку на улице Луговой. Машина марки Toyota Land Сruiser 200 выгорела полностью. Сотрудники полиции опросили заявителя, очевидцев и осмотрели локацию. Рядом с автомобилем полицейские обнаружили 5-литровую канистру с остатками бензина. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 2 миллиона 500 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в поджоге задержали 30-летнего жителя Владивостока. Мужчина сознался в преступлении, объяснив поджог личной неприязнью к потерпевшему.

Второй инцидент с поджогом машины произошел на улице Черняховского. На этот раз о возгорании полицейским сообщила женщина. По телефону она рассказала о том, что горит автомобиль ее знакомой. В этом случае гражданам удалось самостоятельно потушить огонь и спасти автомобиль Suzuki X4. Огнем оказались повреждены бампер и капот.

Момент поджога зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на доме. Вскоре полицейские задержали 46-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что причиной поджога стал конфликт на дороге, который у него произошел с хозяйкой автомобиля.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога». Каждый из поджигателей может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Поджоги автомобилей происходят в состоянии аффекта, на почве ревности, из-за не отданных долгов, а также на почве личной неприязни, сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

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