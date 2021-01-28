41 тонну радиоактивных стройматериалов остановили на таможне во Владивостоке

Два контейнера с повышенным уровнем ионизирующего излучения обнаружили в морском пункте пропуска Владивосток. Фото: пресс-служба Владивостокской таможни

Владивостокская таможня выявила два контейнера, в которых находилась 41 тонна огнеупорных цементирующих смесей и блоков для изоляции стен бассейна с повышенным уровнем ионизирующего излучения. Товар прибыл из Китая на судне в морской пункт пропуска Владивосток. Радиационный фон контейнеров превышен более чем в 25 раз — уровень излучения на поверхности контейнеров составил 1,89 мкЗв/ч, при естественном радиационном фоне 0,07 мкЗв/ч

Груз владивостокские таможенники передали на оценку санитарно-карантинному пункту Морской Порт Владивосток Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. После оценки было решено запретить ввоз товара. Огнеупорный материал, не соответствующий радиационным требованиям, отправят обратно, сообщила пресс-служба Владивостокской таможни

СПРАВКА

В 2020 году Владивостокская таможня выявила 23 случая перемещения радиационно-опасных объектов.

На импортном направлении выявлено 17 случаев: автомобили б/у, детали машин, вертолет, экскаваторы, абразивные материалы 54 тонны, электроды, посылка. Ввоз всех товаров был запрещен.

На экспортном направлении выявлено четыре случая: в составе лома черных металлов нашли восемь стрелочных измерительных приборов с ионизирующим излучением, три металлических предмета, имеющих радиоактивное загрязнение и один нейтронный источник.

В двух случаях товары с повышенной радиоактивностью нашли у людей в авиационном и морском пункте пропуска: компас и морской дальномер.

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