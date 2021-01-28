Из-за дорожного коллапса прокуратура проверит дорожников и ГИБДД Владивостока

Прошедший снегопад превратил улицы Владивостока в каток Фото: Сергей БАЛАНОВ

Прокуратура Владивостока после прошедших осадков организовала проверку исполнения законодательства по безопасности дорожного движения, восстановления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Надзорное ведомство собирается проверить достаточно ли у администрации города и подведомственных учреждений сил и средств для устранения последствий непогоды, полноту и своевременность принятых мер по очистке дорог города.

Кроме того, прокуратура даст оценку деятельности ГИБДД Владивостока при выполнении функций обеспечения безопасности дорожного движения.

По результатам проверок примут комплекс мер прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

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