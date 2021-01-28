Еще один пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Приморье

19-й по счету пункт вакцинации от COVID-19 открылся в селе Яковлевка в Приморье
Фото: Елена КРАЙНЕВА
В Приморье открылся 19-й по счету пункт вакцинации от COVID-19. Делать прививки будут на базе Яковлевской центральной районной больницы, расположенной по адресу: улица Ленинская, 21.
Записаться на вакцинацию в селе Яковлевка, как и в других населенных пунктах, можно в поликлинике по месту жительства, работы или учебы или воспользовавшись порталом Госуслуги. Прививка делается бесплатно.
«Вакцина „Гам-КОВИД-Вак“ поступила в Приморье в достаточном количестве. Все жители, которые записываются в листы ожидания, будут приглашаться на иммунизацию по графику в ближайшее время», — сообщили представители министерства здравоохранения Приморского края.
В Приморье действуют 19 пунктов вакцинации:
Владивостокская поликлиника № 1
— Океанский проспект, 35;
— остров Русский, поселок Аякс, ДВФУ, корпус 1.8;
— улица Котельникова, 10;
Владивостокская поликлиника № 6
— улица Сахалинская, 58;
— улица Борисенко, 29 (с 25 января);
Владивостокская поликлиника № 9
— улица Адмирала Горшкова, 3;
Арсеньевская городская больница
— улица Островского, 40;
Находкинская городская больница
— улица Пирогова, 34;
Уссурийская центральная городская больница
— улица Комарова, 55;
Дальнереченская центральная городская больница
— улица Ленина, 34;
Дальнегорская центральная районная больница
— улица 50 лет Октября, 94;
Октябрьская центральная районная больница
— село Покровка, Пионерская, 14;
— село Липовцы, улица Ушинского, 18а;
Артемовская городская больница № 1
— улица Партизанская, 18;
Артемовская городская больница № 2
— улица Лазо, 10;
Спасская городская поликлиника
— улица Ленинская, 29;
Яковлевская центральная районная больница
— улица Ленинская, 21;
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина»
— Владивосток, улица 2-я Круговая, 10;
— Уссурийск, улица Блюхера, 10, корпус 3.
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