Еще один пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Приморье

19-й по счету пункт вакцинации от COVID-19 открылся в селе Яковлевка в Приморье Фото: Елена КРАЙНЕВА

В Приморье открылся 19-й по счету пункт вакцинации от COVID-19. Делать прививки будут на базе Яковлевской центральной районной больницы, расположенной по адресу: улица Ленинская, 21.

Записаться на вакцинацию в селе Яковлевка, как и в других населенных пунктах, можно в поликлинике по месту жительства, работы или учебы или воспользовавшись порталом Госуслуги. Прививка делается бесплатно.

«Вакцина „Гам-КОВИД-Вак“ поступила в Приморье в достаточном количестве. Все жители, которые записываются в листы ожидания, будут приглашаться на иммунизацию по графику в ближайшее время», — сообщили представители министерства здравоохранения Приморского края.

В Приморье действуют 19 пунктов вакцинации:

Владивостокская поликлиника № 1

— Океанский проспект, 35;

— остров Русский, поселок Аякс, ДВФУ, корпус 1.8;

— улица Котельникова, 10;

Владивостокская поликлиника № 6

— улица Сахалинская, 58;

— улица Борисенко, 29 (с 25 января);

Владивостокская поликлиника № 9

— улица Адмирала Горшкова, 3;

Арсеньевская городская больница

— улица Островского, 40;

Находкинская городская больница

— улица Пирогова, 34;

Уссурийская центральная городская больница

— улица Комарова, 55;

Дальнереченская центральная городская больница

— улица Ленина, 34;

Дальнегорская центральная районная больница

— улица 50 лет Октября, 94;

Октябрьская центральная районная больница

— село Покровка, Пионерская, 14;

— село Липовцы, улица Ушинского, 18а;

Артемовская городская больница № 1

— улица Партизанская, 18;

Артемовская городская больница № 2

— улица Лазо, 10;

Спасская городская поликлиника

— улица Ленинская, 29;

Яковлевская центральная районная больница

— улица Ленинская, 21;

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина»

— Владивосток, улица 2-я Круговая, 10;

— Уссурийск, улица Блюхера, 10, корпус 3.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14