2 года лишения свободы получил житель Приморья, напавший на полицейского

Житель Приморья получил 2 года 1 месяц лишения свободы за нападение на полицейского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В один из августовских вечеров 2020 года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» поступила информация о том, что около магазина в приморском поселке Горнореченский происходит драка.

На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Когда полицейские приступили к разбирательству обстоятельств произошедшего, 27-летний ранее судимый местный житель применил в отношении сотрудника полиции физическую силу, при этом выражался в его адрес нецензурной бранью.

Следственный отдел по городу Дальнегорску СУ СК России по Приморскому краю возбудил уголовные дела по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

Кавалеровский районный суд назначил мужчине, напавшему на полицейского, 2 года и один месяц лишения свободы с отбываем наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба МО МВД России «Кавалеровский»

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