«Скоро весна, само растает». Снегоуборочная техника, простаивающая без дела во Владивостоке, вызвала недовольство горожан

Подобная картина во время снегопада вызвала много вопросов. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Жителей Владивостока, которые вот уже несколько дней не могут нормально ездить из-за обледеневших дорог, возмутила стоящая без дела техника. Трактора застыли без движения на Баляева и это в разгар снегопада. Подобное бездействие в городе, который снова превратился в каток, вызвало недовольство автолюбителей.

Своим наблюдение за «работой» коммунальщиков в сети поделилась один из администраторов популярного автомобильного паблика Приморья. Девушка проехала по Ленинскому району Владивостока, когда снег только начался.

А после вернулась на Баляева примерно через полтора часа. Картина оказалась прежней.

Пользователи сети не обошлись без ироничных комментариев. «На старт, внимание, стоп», «Еще подождут и само растает», «Скоро весна», «Да зачем? Сейчас постоят до завтра, скажут, что не было возможности чистить и еще один ролик посмотрят все от губернатора, что он всех отчитал», «Мой муж в Хабаровском крае работает, так они там в две смены трудятся. А у нас чего ждут? "Тормоз" заклинило, который ими командует?», – высказываются местные жители.

Напомним, Олег Кожемяко раскритиковал работу коммунальных служб из-за коллапса на дорогах приморской столицы. Губернатор поручил разобраться со льдом на улицах города и пообещал привлечь виновных в некачественной расчистке к ответственности. 28 января Владивосток снова погрузился в 10-балльные пробки. Многие дороги уже превратились в каток.