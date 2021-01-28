Из-за снежного шторма во Владивостоке отменяют катера и паромы

На остров Попова из-за непогоды отменены рейсы Фото: Администрация Владивостока

Непогода, вновь разыгравшаяся в столице Приморья, сказалась и на прибрежных морских перевозках пассажиров. По сообщению пресс-службы мэрии Владивостока сегодня, 28 января, отменен рейс паром «Босфор Восточный» до острова Попова на 17 часов.

Также отменяется завтрашний рейс судна на воздушной подушке «Влад Регул» до острова Попова на 10:40.

Напомним, штормовое предупреждение из-за снежного урагана объявлено в Приморье еще вчера.

Сообщается, что информацию о работе морского прибрежного транспорта можно уточнять на сайте pereprava. su и по телефону справочной службы 8-914-673-3787.

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