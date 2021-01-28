«Сюда лучше не суйтесь». Один из районов Владивостока обездвижен из-за ДТП и буксующих фур

Фуры буксуют во время снегопада во Владивостоке Фото: принтскрин видео.

Очередной снегопад принес новые проблемы для участников дорожного движения во Владивостоке. Стоило начаться снегу и припорошить лед, оставшийся на дорогах с 26 января, как город погрузился в пробки. Оно и понятно, машины буксуют на каждом подъеме. По сообщениям очевидцев, на данный момент особенно серьезно затруднен проезд в Первомайском районе Владивостоке.

Мэрия города сегодня обратилась в ГИБДД и к руководству портов с просьбой ограничить движение большегрузов. В первые часы снегопада на Калинина образовалась пробка из фур.

Пробки из большегрузов на Калинина. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Дальнобойщики, которые все же рискнули выехать на дороги общего пользования, создают серьезную проблему для проезда остальных участников движения. Подъем от «Восточной верфи» в сторону Окатовой оказался непреодолимой полосой препятствия для смельчаков.

Пробка в направлении Окатовой и далее на Спортивную растянулась на несколько километров.

Как ранее сообщала «КП», на Чуркине произошло массовое ДТП. Пока оформлением аварии на Вилкова занимаются специалисты, на скользкой дороге продолжают биться авто.

Местные жители предупреждают в сети водителей, что Первомайский район сейчас лучше объезжать стороной.

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