Генпрокурора РФ решила разобраться, почему Приморье не доосвоило деньги на нацпроекты

Лишь 88% средств, выделенных на нацпроекты в 2020 году Приморью, были освоены Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин поручил прокурорам Приморского края провести проверку и выяснить, почему Приморье в 2020 году освоило только 88% из выделенных региону на национальные проекты средств.

— 24 миллиарда рублей в 2020 году выделено на выполнение нацпроектов, чуть более 88% средств освоено во Владивостоке и крае. По каждому нереализованному проекту до конца в первом квартале текущего года разобраться и поставить вопрос об ответственности и чиновников и резидентов ТОСЭР (территории опережающего развития — ред.) и органов контроля, — почему деньги вернулись в федеральный бюджет и кто в этом виноват, — заявил Дмитрий Демешин в четверг, 28 января, на заседании во Владивостоке коллегии прокуратуры региона, посвященном итогам работы надзорного ведомства в прошлом году.

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