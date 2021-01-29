Надежда живёт: ВМТП остаётся крепким плечом для женского социального центра

С виду и не поверишь, что красивое трёхэтажное здание в курортной зоне Владивостока – дом для матерей-одиночек, попавших в сложную жизненную ситуацию. Он больше похож на частный коттедж. Александр Витальев, председатель правления приморской общественной организации социальной поддержки населения «Живая Надежда» рассказывает, что ещё 25 лет назад так оно и было:

- Наш проект организовала новозеландка Рейчел Хьюз после того, как в центре города мальчишка-беспризорник украл у неё кошелёк. Тогда Рейчел задумалась, чем она может помочь сиротам. Ей было 26, она приехала во Владивосток работать учителем английского языка. Сначала иностранка кормила бездомных детей своими силами, а спустя несколько лет на спонсорские средства жителей Новой Зеландии организовала «Живую Надежду». В этот момент как раз арестовали предыдущего владельца этого коттеджа, и здание выставили на продажу.

Сегодня за чистотой и порядком в доме следят десять мам. Они живут вместе со своими 13 детьми в комнатах по две семьи. Условия вполне комфортные, женщины и их дети на полном обеспечении: им предоставляют питание, игрушки, постельное белье, оказывают психологическую и юридическую поддержку, матерям помогают социализироваться и трудоустроиться. Без «Живой Надежды» их, скорее всего, с детьми бы разлучили.

- Большинство этих женщин социально не адаптированные, выросшие в детдомах или в неблагополучных семьях, им негде и не на что жить, некоторые из них – жертвы домашнего насилия. У нас они оттаивают психологически, учатся быть матерями, начинают всё с нуля, – объясняет Александр Сергеевич. – За последние три года благодаря добровольной помощи граждан, поддержке партнёров и Министерства труда и социальной защиты РФ финансовое обеспечение «Живой Надежды» выросло. Сейчас нам поставляют свежую курятину и фермерское молоко, оплачивают «коммуналку» и помогают с благоустройством здания.

В середине января кризисный центр «Живой Надежды» посетили сотрудники Владивостокского морского торгового порта, ключевого партнёра организации. В прошлом году портовики помогли обустроить новую спальню с отдельным туалетом, оплатили новые средства пожарной безопасности, ежемесячно покрывают расходы на услуги ЖКХ. В канун Старого Нового года благотворители ВМТП подарили женщинам и их детям сладкие подарки, мягкие игрушки и конструкторы.