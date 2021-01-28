«Конфискованные» миллиарды Сергея Сопчука: комментарий депутата Госдумы появился в фейсбук

Сергей Сопчук. Фото: личный аккаунт Facebook

Депутат Госдумы Сергей Сопчук отреагировал на многочисленные публикации в СМИ о взыскании в пользу государства, принадлежащих ему активов компании ООО «Терней Золото» стоимостью более 38 миллиардов рублей. Свой взгляд на произошедшее экс-спикер Заксобрания Приморского края изложил в своем аккаунте Facebook.

Сопчук уверяет, что цифра в 38 миллиардов взята «с сайта компании из презентации возможных перспектив ее работы».

«Я в этом предприятии никогда не имел контролирующей доли, у меня было менее четверти от уставного капитала», — сообщает депутат.

По его словам, в 2016 году во время избирательной кампании он в полном соответствии с требованиями законодательства передал свою долю сестре. По версии Сопчука, прокуратура, которая сочла передачу доли фиктивной, посчитала все деньги, которые вносили в развитие компании другие лица — это деньгами депутата. И эти суммы, конечно, оказались больше того, что народный избранник отображал в своих декларациях о доходах.

Сопчук сообщает, что хотя стороне защиты в первой инстанции не удалось отстоять интересы нынешних учредителей компании, готовится подача апелляции.

Напомним, ранее Генпрокуратура РФ посчитала, что Сергей Сопчук будучи депутатом продолжал незаконно заниматься предпринимательской деятельностью. Он вместе с партнером по бизнесу Василием Усольцевым оставался владельцем компании «Терней Золото». Компаньонов обвинили в «сокрытии принадлежащих им активов от контроля, тайном управлении и обогащении себя за счет их эксплуатации в период нахождения во власти».

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