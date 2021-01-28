РРПК автоматизировала управление флотом

Русская Рыбопромышленная Компания ввела в эксплуатацию цифровой Центр управления флотом (ЦУФ). ЦУФ обеспечивает планирование, организацию и контроль процессов добычи и производства, в том числе – с использованием системы видеонаблюдения в онлайн-режиме. Работа ЦУФ основана на интегрированной информационной системе, консолидирующей данные из внутренних информационных систем управления, моделирования и прогнозирования, а также внешних источников.

В Центре управления флотом в едином интерактивном интерфейсе обеспечен доступ к оперативным, аналитическим и прогнозным показателям работы флота и производства, а также к показателям деятельности компании в целом. Возможность получать и анализировать данные в «едином окне» позволяет оперативно реагировать на изменение производственных и финансовых метрик, с высокой точностью моделировать сценарии и обеспечивать достижение ключевых показателей эффективности Компании.

Сотрудники ЦУФ имеют возможность в режиме реального времени наблюдать за метеоданными в районах промысла и дислокации флота, получать изображения с камер видеонаблюдения на судах, что обеспечивает высокий уровень контроля за организацией производства, в том числе – за соблюдением техники безопасности.

«Важная для Русской Рыбопромышленной Компании задача – постоянное повышение эффективности операционной деятельности. Сегодня это невозможно без внедрения современных цифровых технологий во все процессы - от добычи и переработки до доставки готовой продукции конечному потребителю - прокомментировал генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. - В этом году компании исполняется 10 лет. И в новое 10-летие мы вступаем на новом уровне эффективности: и благодаря автоматизации управления, и, конечно же, благодаря строительству нового флота супертраулеров, первый из которых приступает к промыслу в юбилейном году».