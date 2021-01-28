«Позор какой, а с виду приличные». Особи женского пола прославились в Приморье из-за гнусной выходки

Дамочки отличились не с лучшей стороны Фото: pixabay.com

В неприятной ситуации оказался автомобилист из Приморья, который по доброте душевной решил подвезти двух женщин, голосовавших на дороге. Благие намерения обернулись потерей ноутбука. Как уверяет пострадавший, попутчицы попросту украли технику, лежащую на заднем сиденье.

Призыв вернуть чужое мужчина опубликовал в социальных сетях, надеясь то ли на остатки совести незнакомых, то ли на инстинкт самосохранения. Автомобилист уверяет, что у него осталась запись видеорегистратора.

Автомобилист ищет наглых попутчиц с помощью интернета. Фото: Instagram/artem.news.plus

Пользователи сети не остались равнодушны к чужому горю.

«Позор какой, из-за таких потом порядочных людей не подвезут», «Зачем вам с ними возиться , идите сразу и пишите заявление», «Автор, пиши сразу заявление! У меня у подруги аналогичный случай был, она не писала предупреждения в соц сети, а пошла сразу в полицию. Нашли тех, кого она подвозила и они отдали ноутбук», «Правильная пословица – не делай добра, не получишь зла», – отмечают приморцы.

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