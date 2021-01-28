«А еще говорят по Владивостоку невозможно ходить». Гений показал нано-ботинки, с которыми не страшен любой гололед

Пользователи сети в восторге от изобретения. Фото: принтскрин видео.

28 января Приморье оказалось в эпицентре снежной бури. Ураганный ветер и обильные осадки превратили регион в белоснежное царство. Только вот прогуливаться по такому, как и кататься на машине – крайне опасно. Поэтому горожанам рекомендовали сократить рабочий день, а автомобилистам – отказаться от руля. Советы были вполне себе обоснованные, потому что во второй половине дня во Владивостоке начался настоящий ад. Вьюга не на шутку разгулялась, пугая всех, кто находится на улице.

Ходить по ледяным дорогам - задача со звездочкой. Вместе с тем, в дальневосточной столице появился гений, который наглядно показал, какая обувь больше всего подходит для такой погоды. Что именно парень нацепил на ботинки – непонятно, но это что-то с шипами явно помогает. «А еще говорят по Владивостоку невозможно ходить» - шутит автор видео.

Пользователи сети в восторге от видео и от изобретения приморца. Теперь едва ли не каждый из них, хочет себе такие же нано-ботинки. Только вот выяснить, где такие взять, не удалось. Возможно, что это был единственный экземпляр.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14