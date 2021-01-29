Буранная пятница: чего ждать от погоды в Приморье сегодня

Очередной удар стихии в Приморье этой зимой Фото: Олег УКЛАДОВ

Пятница, 29 января, не сулит жителям края улучшения погоды. Начавшийся вчера снежный буран продолжится на значительной территории региона.

Во Владивостоке утром пятницы, по прогнозам синоптиков, будет продолжать идти небольшой снег. На дорогах гололедица, снежный накат. Метель, начавшаяся еще вчера не стихнет и утром. Ветер северный, северо-западный очень сильный — 25...30 м/с, утром порывы ветра до ураганного — 38 м/с. Температура −15...-17 °С.

В отдельных районах Приморского края продолжит идти сильный снег. На востоке утром пятницы местами очень сильный. Метель, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северный умеренный до сильного — 9...14 м/с, в отдельных районах порывы ветра до 20 м/с. На побережье очень сильный — 25...30 м/с. Температура воздуха −12...-17 °C, на востоке края −6...-11 °C.

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