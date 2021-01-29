Света нет: на острове Русский множество людей вновь остались без электричества

В ноябре 2020 года из-за непогоды на острове Русский множество людей долгое время оставались без электричества. Фото: Андрей Савин

Об отключении от электроснабжения части населенных пунктов острова Русский во Владивостоке сообщили вчера, 28 января, представители филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго».

«28 января в 11:47 (мск) зафиксированы перебои электроснабжения на острове Русский в посёлках Шигино, Рында, Воевода, Подножье и на улице Амурская», — говорится в сообщении.

По информации местных жителей, обесточенными оказались также поселок Поспелово.

Свет в домах островитян погас из-за вызванных снежным циклоном неполадок в электросетях. В «Оборонэнерго» уточнили, что произошло аварийное отключение двух фидеров, специалисты устраняют аварию.

Около 3 часов ночи 29 января представители «Оборонэнерго» сообщили о готовности к подаче напряжения потребителям, оговорившись при этом, что свет дадут после ввода в работу объектов смежной сетевой организации.

Напомним, в ноябре 2020 года из-за ледяного дождя на острове Русский жители оставались без света более недели.

В Приморье в данный момент действует штормовое предупреждение из-за циклона, вызвавшего в крае снегопад и штормовой, местами ураганный ветер. В связи с существенным ухудшением погодных условий в 34 муниципальных образованиях Приморского края введен режим повышенной готовности.

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