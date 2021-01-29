В 34 муниципалитетах Приморья из-за непогоды введен режим повышенной готовности

Свыше 700 единиц техники убирает снег на дорогах Приморья Фото: Правительство Приморского края

В 34 муниципальных образованиях Приморского края введен режим повышенной готовности из-за нового удара стихии. По информации пресс-службы правительства региона, на расчистке снега работает группировка более 4 тысяч человек и свыше 700 единиц техники.

Снегопад в крае продолжается. Наибольшее количество осадков ожидается в южной и восточной частях региона. В континентальной части ветер достигает 15-20 метров в секунду, на побережье — до 30 метров в секунду. Во Владивостоке утром и на мысах порывы ветра до 33-38 метров в секунду.

Напомним, вчера, 28 января, на время непогоды введен запрет на въезд большегрузов во Владивосток. Остается перекрытым проезд на самом крутом спуске города — улице Капитана Шефнера. Введено ограничение для движения большегрузов по автодороге «Де-Фриз – Седанка – Патрокл». Отменены 34 рейса междугородних автобусов. Увеличено количество вагонов в 13 приморских электричках. Дежурство дорожных служб идет в круглосуточном режиме.

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