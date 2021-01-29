В аэропорту Владивостока задерживаются и отменяются рейсы

Аэропорт Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Международный аэропорт Владивостока сегодня, 29 января, сообщил о нескольких изменениях в работе.

Задерживается вылет рейса SU-1703 в Москву/Шереметьево — в 16:10 вместо 13:50.

С опозданием прибывает рейс S7-6216 из Петропавловска-Камчатского — в 12:20 вместо 11:30.

С опозданием прибывает рейс и SU-1702 из Москвы/Шереметьево — в 14:40 вместо 12:10.

Отменены рейсы:

HZ-517 Владивосток — Кавалерово в 09:00,

HZ-518 Кавалерово — Владивосток в 12:00,

HZ-511 Владивосток — Дальнегорск в 12:55,

HZ-512 Дальнегорск — Владивосток в 16:20,

HZ-534 Терней — Владивосток в 16:40.

Остальные рейсы по состоянию на 8:00 выполняются по расписанию.

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