ФСБ задержала двоих браконьеров, продававших тушу убитого в Приморье тигра

Особо охраняемого амурского тигра браконьеры убили в декабре 2020 года в Приморье. Фото: пресс-служба Центр "Амурский тигр"

Сотрудники регионального Управления Федеральной службы безопасности при содействии сотрудников Центра «Амурский тигр» задержаны двоих жителей Дальнереченского района Приморского края. Мужчины пытались продать замороженную тушу убитого ими амурского тигра.

По информации пресс-службы Центра «Амурский тигр», установлено, что браконьеры застрелили краснокнижного хищника еще в декабре прошлого года. Нажиться на продаже своей добычи они осмелились лишь в конце января.

Злоумышленники задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Изъятая туша тигра направлена на экспертизу в Центр «Амурский тигр». В интересах следствия иная информация о ходе расследования не разглашается, говорится в сообщении.

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