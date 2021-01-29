Положил груз в 1,5 тонны на человека: на докера из Приморья завели уголовное дело

Следком возбудил дело в Приморье против докера-механизатора Фото: Иван ПЕТРОВ

В городе Артеме Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении докера-механизатора по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности.

Вечером 25 октября 2020 года мужчина работал на территории транспортной компании на улице Гагарина в Артеме. Докер на автопогрузчике выгружал из железнодорожного вагона пакеты с целлюлозой. Каждый из таких пакетов был весом 1,5 тонны.

Работник нарушил правило о запрете передвигаться на автопогрузчике на разгрузочно — погрузочной площадке с поднятым грузом на высоте более 0,5 метра. Машина подъехала к месту, где находился человек. Его докер не заметил и поставил на это место упаковку целлюлозы. От полученных травм потерпевший скончался.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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