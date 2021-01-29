«Газовал до отсечки». В Приморье пьяный водитель вышел на встречку и протаранил маршрутку с людьми

Автомобиль протаранил маршрутку. Фото: Instagram/dps_artemmm

Авария с участием седана и маршрутного автобуса произошла в Артемовском городском округе. По словам очевидцев, виновник происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП водитель подался в бега.

Происшествие случилось накануне вечером в селе Кролевцы. В разгар непогоды Toyota Chaser начала вилять по дороге, очевидцы подумали, что перед ними очередной горе-дрифтер, однако потом седан уверенно пошел на таран маршрутки. По предварительным данным, в автобусе находились пассажиры, которые надеялись в такую непогоду поскорее добраться домой. К счастью, обошлось без серьезных травм у людей.

Как уверяют свидетели, причины столь странного поведения автомобилиста просты – мужчина был изрядно пьян. Даже после ДТП продолжил газовать, видимо надеясь уехать, а потом пустился в бега. Если информация об опьянении подтвердится, виновнику грозит лишение прав. Все подробности предстоит установить специалистам.

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