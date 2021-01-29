Восстановлено электроснабжение большей части потребителей в Приморье

Энергетики Приморских электрических сетей восстановили электроснабжение в ряде населенных пунктов, нарушенное прохождением по территории края южного циклона.

Так минувшей ночью были включены потребители в селах Речица, Царевка, Петровка, Трудовое, Тавричанка, Перетино, Новая сила, Екатериновка, Новороссия, Кипарисово-1, Грибное, Центральное, Новая Москва, Смяличи, Боец Кузнецов, Чапаево, Горный Хутор, а также в п. Сибирцево, Черниговка и г. Большой Камень.

Ночью во Владивостоке произошло кратковременное погашение потребителей Первомайского района. Специалисты оперативно перевели нагрузку по резервной схеме электроснабжения. Сейчас электроснабжение города от сетей ДРСК осуществляется в штатном режиме.

На утро 29 января продолжаются работы по восстановлению электроснабжения потребителей в поселках Новый, Ключевой, Вольно-Надеждинский, Кневичи, Соловей Ключ, Ясное, Суражевка, Рязановка. Параллельно идет точечная работа по индивидуальным обращениям потребителей в уже включенных населенных пунктах.

Вместе с приморскими специалистами в восстановлении электроснабжения участвуют энергетики из Хабаровского края и ЕАО, которые прибыли в регион сразу после объявления штормового предупреждения.

В Приморье сохраняется сложная погодная обстановка - ветер до 30 м/с, метель, в некоторых районах идет снег. На дорогах снежные заносы, гололедица. Это осложняет передвижение ремонтных бригад и выполнение аварийных работ. Продолжающееся воздейтвие южного циклона может привести к повторным отключениям электроэнергии у потребителей.

Сообщения о нарушении электроснабжения принимаются:

- по телефону горячей линии ДРСК 8-800-1000-397,

- через аккаунт филиала в Инстаграм @primseti_drsk,

- через WhatsApp 8-914-073-31-00.