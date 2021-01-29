Добровольно сдавшегося участника митинга во Владивостоке отправили в СИЗО

На митинге во Владивостоке 23 января. Фото: 25.мвд.рф

28 января по ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал 39-летнему подозреваемому в применении насилия в отношении полицейского меру пресечения — заключение под стражу.

Речь идет о втором из подозреваемых в нападении на правоохранителей во время несанкционированной акции во Владивостоке в поддержку Алексея Навального. Митинг прошел 23 января. В тот же день в соцсетях и СМИ появились видеокадры, на которых один из участников шествия возле дома 48 на улице Светланская применил силу к полицейскому. Мужчину начала разыскивать полиция и 26 января он добровольно в сопровождении адвоката явился к следователю Следственного комитета.

Ранее был задержан правоохранителями еще один 28-летний подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти на том же митинге. Ему также была избрана мера пресечения — заключение под стражу на 2 месяца.

Возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

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