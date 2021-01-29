Во Владивостоке ураганный ветер сдувает ларьки прямо на машины

На улице Ватутина во Владивостоке ветер уронил ларьки на припаркованные рядом машины. Скришот видео сайт VL.ru

Ураганный ветер, дувший в столице Приморья минувшей ночью, достигал такой силы, что буквально сдул два контейнера, использовавшихся как торговые ларьки на улице Ватутина во Владивостоке. Инцидент произошел возле супермаркета TUTBERI.

Очевидец, заснявший последствия разгулявшейся стихии и выложивший видео в социальные сети, насчитал четыре поврежденных из-за сноса ларьков автомобиля.

Напомним, в Приморье продолжает действовать штормовое предупреждение из-за циклона, вызвавшего в крае снегопад и штормовой, местами ураганный ветер. В связи с существенным ухудшением погодных условий в 34 муниципальных образованиях Приморского края введен режим повышенной готовности.

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