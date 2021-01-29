Сейчас все встанет. Со склона во Владивостоке хлынула вода

Движение на Калинина затруднено из-за луж и ДТП Фото: принтскрин видео.

Очевидцы сообщают о коммунальной аварии в Первомайском районе Владивостока. Недалеко от Калинина, 20, на дорогу хлынула вода, где именно произошла утечка, пока непонятно. Но движение на аварийном участке уже затруднено.

Один из автомобилистов поделился видео с места происшествия в сети. Однако на тот момент вода стекала небольшим потоком. Спустя какое-то время ситуации ухудшилась.

По словам свидетелей, сейчас вода бежит очень сильно, на дороге образовались лужи. К тому же, перед заправкой на «Чайке» произошло ДТП. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в припаркованную машину. Автолюбитель стоит по возможности искать пути объезда проблемного участка дороги.