«Это как вообще? Перепрыгнул?». Медицинский автомобиль оказался на леерах во Владивостоке

Автомобиль практически оседлал металлические ограждения. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Авария с участием УАЗ произошла в Первомайском района Владивостока. Автомобиль, судя по всему, принадлежащий одной из медицинских организаций, протаранил леерное ограждение. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники ДПС.

Авария в Первомайском районе. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

ДТП случилось на улице Героев Тихоокеанцев. Не исключено, что автомобилист не справился с управлением на скользком участке трассы. Напомним, вчера дорога здесь превратилась в каток, на подъеме одна за другой буксовали фуры.

В подробностях происшествия еще предстоит разобраться специалистам.

«В горочку же. Это как вообще? Или перепрыгнул», «Анализы не довезла», «Ой, это же поликлиники машина, на вызов небось ехала», – комментируют кадры пользователи сети.

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