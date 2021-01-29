Открыл дверь незнакомцам: наглое ограбление квартиры во Владивостоке

Два жителя Владивостока задержаны за грабеж квартиры на улице Сафонова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудниками полиции во Владивостоке задержаны подозреваемые в квартирном грабеже. О том, что его квартиру на улице Сафонова ограбили в отдел полиции № 2 сообщил 26-летний мужчина. Преступники действовали сверхнагло.

Владелец квартиры имел неосторожность открыть входную дверь незнакомцам. Мужчины в масках ввалились в жилище, избили хозяина и вынесли из квартиры бытовую технику, телевизор, три смартфона, куртку и 14 тысяч рублей. В общей сложности беспечность обошлась молодому человеку в сумму около 150 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в совершении грабежа двоих 19-летних ранее судимых местных жителей. В отделе полиции они сознались в преступлении. Украденное имущество частично удалось вернуть.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». По этой статье любители чужого добра могут угодить за решетку на срок до семи лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

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