«Теперь у тебя в салоне сугробы». Приморцы показали, как преобразились авто рассеянных хозяев после снегопада

Заснеженный салон авто. Фото: Instagram/dps.control

Неприятный сюрприз ждет автомобилистов, которые не позаботились о сохранности своих авто. Даже небольшая щелочка в приоткрытых окнах машин во время непогоды, обернулась сугробами в салоне. Фото с последствиями удара стихии появились в популярном автомобильном сообществе края.

Владельца ждет неприятный сюрприз. Фото: Instagram/dps.control

– Хозяин автомобиля, ты, видимо, забыл закрыть полностью окно, теперь у тебя в салоне сугробы, – отметил один из жителей Приморья, сопроводив свое предупреждение красноречивым фото. Возможно, владелец заснеженной машины узнает своего железного коня.

Как оказалось, подобное авто Деда Мороза не единственное. Убирать снежные заносы придется и водителю такси. Салон машины покрылся внушительным слоем снега.

Теперь придется спасать салон. Фото: Instagram/dps.control

Приморцы активно комментируют кадры.

«У меня так было. Я вообще забыл окно закрыть. Прихожу, а у меня на водительское снеговика надуло», «Зато морозная свежесть», «Главное сам автомобиль чистый, без снега, а внутри сугроб», «Тоже было дело, хорошо метель не такая сильная, как вчера была. Вырос маленький сугроб на водительском», «Это капец салону. Веником там помашут, потом печку врубят. Салон сырой станет, до лета будет сохнуть, а потом завоняет», «Главное, чтобы с автозапуска не заводили», – делятся мнениями пользователи сети.

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