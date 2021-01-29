Хроника коронавируса в Приморье: за сутки от новой болезни умерли еще пять жителей края

В общей сложности вылечились от опасной инфекции 27302 жителя Приморья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Приморье выявлено 212 новых случая инфицирования коронавирусом. 142 из них было обнаружено во Владивостоке, сообщил краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Выздоровел от коронавируса в регионе еще 231 человек. В общей сложности вылечились от опасной инфекции 27302 жителя региона.

По данным городского оперативного штаба, из-за коронавируса во Владивостоке 18 классов в 14 школах переведены на дистанционное обучение, закрыто шесть групп в шести детских садах.

Общее количество летальных исходов, вызванных COVID-19, на сегодня в крае достигло отметки 514. За минувшие сутки от нового заболевания скончалось еще пять жителей Приморья.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14