Время пострелять: приморцев зовут на краевой чемпионат по игре Counter Strike Global Offensive

В турнире по CS:GO могут принять участие люди от 14 до 35 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморье в воскресенье, 31 января, пройдет краевой онлайн-турнир по киберспортивной дисциплине Counter Strike Global Offensive. Подать заявку на участие можно до субботы. Победители турнира получат игровые устройства стоимостью около 200 тысяч рублей.

Для участия в турнире по CS:GO нужно собрать команду из пяти человек и заполнить заявку в ВКонтакте. Испытать свои силы могут люди возрастом от 14 до 35 лет, уровень мастерства игры значения не имеет. Регистрация продлится до субботы, 30 января, а сами соревнования продлятся до 2 февраля.

«Приморский край, как территория спорта, не может оставаться в стороне от столь значимого явления – стоит задача, чтобы каждый новый киберспортивный турнир был масштабнее предыдущего как в качественном плане, так и в количественном. Стереотип, что компьютерные игры – это исключительно детское развлечение, постепенно уходит в прошлое. Не даром киберспорт называют спортом будущего, и правительство Приморского края делает все, чтобы любители интерактивных развлечений могли самореализоваться в родном регионе», – отметила директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.

Победители соревнований получат игровые устройства стоимостью около 200 тысяч рублей.

Те, кто не хочет участвовать лично, но желает понаблюдать за жаркими киберспортивными сражениями, могут присоединиться к турниру на стриминговой платформе Twich.