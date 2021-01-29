Во Владивостоке пройдут заседания Клуба конструктивной критики

Молодежь Приморья приглашают на заседания Клуба конструктивной критики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клуб конструктивной критики во Владивостоке проводит очередные заседания и приглашает к участию в дискуссии молодых жителей Приморья. Приглашение опубликовано на официальном сайте правительства края, где сообщается, что заседания клуба состоятся в 11:30 30 и 31 января в Центре содействия развитию молодежи Приморского края по адресу: Владивосток, улица Посьетская, 14. Тема заседаний «Выражение позиции на несанкционированных мероприятиях с участием несовершеннолетних. Конструктивно?».

«Молодые люди сегодня выбирают для себя разные способы выражения гражданской позиции. Иногда они традиционные демократические, иногда весьма странные и своеобразные, но не противоречащие закону и никому не наносящие вреда, а иногда довольно сомнительные с точки зрения правового поля и безопасности людей. Насколько это конструктивно и позволяет добиться желаемого результата? Нам важно узнать мнение молодых людей и иметь возможность вместе с ними обсудить этот вопрос», — уточнила одна из приглашенных спикеров, директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.

Как рассказал еще один специальный гость заседаний — директор департамента внутренней политики Приморского края Захар Овчинников, планируется обсудить правила проведения акций, митингов, собраний; правовые последствия организации и участия в несанкционированных акциях; меры ответственности за вовлечение детей в политические события.

Вход на мероприятие свободный. Сообщается, что предварительная регистрация весьма проста и занимает менее двух минут.

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