Энергетики восстановили электроснабжение в населенных пунктах Приморья

Энергетики ДРСК завершили работы в электрических сетях после прохождения южного циклона по территории Приморского края.

На территории прохождения активного циклона в Надеждинском, Хасанском, Шкотовском районах кроме ДРСК работают несколько сетевых организаций, которые еще продолжают аварийно-восстановительные работы на своих объектах.

Возобновлена подача электроэнергии в села Суражевка, Кневичи (Артемовский ГО), Рязановка (Хасанский район), Хмыловка (Партизанский район), Вольно-Надеждинское, Ключевое, Новый, Соловей Ключ, Ясное (Надеждинский район) и ЗАТО Фокино.

В течение дня энергетики отрабатывали индивидуальные обращения потребителей в уже включенных населенных пунктах. Из-за непогоды случаются повторные единичные отключения электроэнергии у потребителей.

Напомним, минувшей ночью электроснабжение большей части потребителей в Приморье от сетей ДРСК было восстановлено.

Восстановительные работы в населенных пунктах края помогают выполнять бригады из Хабаровского края и ЕАО. Они прибыли в Приморье сразу после объявления штормового предупреждения. В Приморских электрических сетях продолжает действовать режим повышенной готовности.

В минувшие сутки Приморье находилось под воздействием южного циклона. На большей территории края прошел снег. Во многих районах ветер усилился до 15 – 20 м/с, поднялась метель. В настоящее время влияние циклона на погоду Приморья уменьшается. К концу дня снег прекратится практически везде. Ветер сохранится, на побережье - сильный.

В предстоящие сутки погоду будет определять гребень антициклона. Осадков не будет, но в ночь на субботу похолодает до -21...-23 °C.

Сообщения о нарушении электроснабжения принимаются

• по телефону горячей линии ДРСК 8-800-1000-397,

• через аккаунт филиала в Инстаграм @primseti_drsk,

• через WhatsApp 8-914-073-31-00.