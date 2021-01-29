Кинотеатры Владивостока 31 января станут бесплатными. Но не все и ненадолго

Кинотеатры Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Международный день без Интернета 31 января кинотеатры «Иллюзион», «Черемушки» объявили беспрецедентную акцию – показ картины «Зоя», рассказывающей о подвиге юной девушки, в честь которой названа одна из улиц Владивостока. Начало сеанса – в 11.30.

А более юных зрителей ждут в кинозале «КиноМакс» торгового центра «Калина Молл» на фильме «Последний богатырь: Корень зла». Начало сеанса – в 11.40.

Чтобы попасть на бесплатный киносеанс, на кассе кинотеатра необходимо назвать код «День без Интернета» и получить билет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14