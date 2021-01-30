Завершены поиски без вести пропавшей 14-летней Даны Витренко из Приморья

Дана пропала 25 января. Фото: pixabay.com

14-летняя Дана Витренко из Артема пропала 25 января примерно в 7 утра. Она просто ушла из дома и не вернулась. О том, где она, и все ли с ней в порядке никто не знал. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Активисты разместили фотографию Даны в сети, указав ее приметы.

Было известно, что ее рост 164 сантиметра, у нее худощавое телосложение, темно-каштановые волосы и карие глаза. В день пропажи Дана была одета в черный пуховик, голубые джинсы, черную кофту и черные ботинки. При себе у нее была красная сумка.

Несколько суток о местонахождении Даны никто ничего не знал. Поиски длились несколько суток. В итоге волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшей Даны завершены. К счастью, повод для этого радостный. Девушку нашли живой и невредимой.

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