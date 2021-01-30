Еще одно уголовное дело возбудили после митинга во Владивостоке

Теперь парню грозит до 7 лет лишения свободы Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». Это не первое дело, которое появилось после митинга 23 января во Владивостоке. На этот раз речь о том, как один из участников акции, окруженный людьми, запустил в воздух сигнальную ракету. Как сообщают оперативники, своими действиями он подвергал угрозе жизнь и здоровье окружающих. После случившегося парень скрылся в неизвестном направлении.

В итоге 21-летнего жителя Владивостока нашли и задержали. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

- Кроме того, во время несанкционированной акции указанный молодой человек вел себя агрессивно и не реагировал на предупреждения должностных лиц о необходимости соблюдения общественного порядка. Правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции), - добавила Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

Теперь парню грозит до 7 лет лишения свободы. Пока в его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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