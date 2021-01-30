Призывал к насилию. ФСБ задержала жителя Приморья, который представлял опасность для полиции

Провокатора уже задержали. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В центре внимания житель села Новопокровка, который опубликовал видео в одной из социальных сетей. Там открытый призыв к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и их семей. Чтобы найти этого активисты, полиция работала вместе с УФСБ. В итоге оперативникам удалось установить личность мужчины.

- В отношении 42-летнего приморца возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишение свободы на срок до пяти лет, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Гражданин уже имеет три судимости за умышленное причинение вреда здоровью, причинение побоев и уничтожение чужого имущества.

В ведомстве отмечают, что мужчину уже задержали. Сейчас решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.