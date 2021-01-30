Уже почти 5 тысяч жителей Приморья вакцинировались от коронавируса

В Приморье работают 19 пунктов вакцинации Фото: Александр АБРАМОВ

В Приморье прививку от коронавируса получили уже 4839 человек. Как отмечают в пресс-службе правительства региона, самыми активными горожанами, которые поспешили иммунизироваться, стали жители Владивостока, Находки, Уссурийска и Артема.

В краевом минздраве отмечают, что каждый пункт вакцинации оборудован холодильными установками и может прививать до 60 человек в день.

- Сегодня в городах и районах Приморья работают 19 пунктов вакцинации. Есть план развертывания дополнительных кабинетов, а также организации выездных бригад, что позволит сделать процесс вакцинации более доступным для жителей края, - прокомментировала Тамара Курченко, первый заместитель министра здравоохранения.

Как оказалось, больше всего вакцинированных – это люди из сферы медицины и образования, а также люди старше 55 лет, которые страдают хроническими заболеваниями.

- Ответственный подход населения к вакцинации позволит снизить ежедневное число заболевших приморцев, сформировать коллективный иммунитет и вернуться к привычному ритму жизни без ограничений, – подчеркнула Тамара Курченко.

Спикер обратила внимание на то, что после прививки у пациентов могут появится поствакцинальные реакции - озноб, повышенная температура, головная боль, а также снижение аппетита.

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