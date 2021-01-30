Деревянный жилой дом вспыхнул в Уссурийске – площадь пожара 160 квадратных метров

Причина возникновения пожара неизвестна. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 января днем пожарным поступила информация о том, что в Уссурийске горит деревянный жилой дом, расположенный на улице Новоникольское шоссе. Спустя 8 минут сотрудники МЧС уже были на месте и смогли приступить к разведке. В итоге они установили, что огнем охвачены 4 квартиры одноэтажного дома.

- Приступив к тушению, в 16.25 пожар был локализован, в 16.30 – ликвидировано открытое горение, а в 19.50 - полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 160 квадратных метров, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

К счастью, никто в результат пожара не пострадал. В «чрезвычайном» ведомстве, вместе с тем, отмечают, что в тушении пожара принимали участие 15 человек и 5 единиц техники. Пока установить причину возгорания не удалось. Полная картина всего произошедшего прояснится после тщательного расследования.

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