Завершены поиски без вести пропавшей 17-летней Яны Глушенковой из Приморья

Яна пропала 21 января 2021 года. Фото: pixabay.com

17-летняя Яна Глушенкова из села Хороль пропала 21 января 2021 года. Девушка просто ушла из дома и не вернулась. Ни через день, ни через два. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Активисты сперва разместили информацию о пропаже Яны в интернете.

В приметах было указано, что на вид Яне 15-16 лет, ее рост не выше 154 сантиметра, она худощавого телосложения, у нее темные прямые волосы и карие глаза. Из особых примет – татуировка в виде знака бесконечности на левой кисти.

В день пропажи она была одета в черную куртку, серое трико, черные кроссовки и черную шапку.

Накануне волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшей Яны завершены. К счастью, повод для этого радостный. Девушку нашли живой и невредимой.

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