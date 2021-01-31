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Общество

Синоптики рассказали, каких погодных изменений стоит ждать в последний день января

По данным портала "Примпогода", в крае в отдельных участках сохраняется опасное явление
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня во Владивостоке снега нет, но сохраняется на дорогах гололед.

Сегодня во Владивостоке снега нет, но сохраняется на дорогах гололед.

Фото: vlc.ru

Сегодня, 31 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог по-прежнему сохраняется опасные гололедные явления, снежный накат. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -7...-17°C.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -12...-14°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -10...-12°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха -9...-11°C.